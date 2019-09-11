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ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

46 dakika önce

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı ABD'li komutanlar Müşterek Harekat Merkezini ziyaret ettiŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri...

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

ABD'li komutanlar Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti

ŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden ayrıldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson burada Türk askeri yetkililerle, Suriye'de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge ile ilgili yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet daha sonra yeniden Şanlıurfa'ya döndü.

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Avrupa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
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