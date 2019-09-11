Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
Son Dakika Genel Haber

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

1 saat önce

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldüŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında...

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

ŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezini ziyaret ettiği sırada ise sınırın hemen öbür tarafındaki Suriye'nin Telabyad kentinde ise teröristlerin hareketliliği dikkat çekti. Araçla sınıra gelen silahlı teröristler, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Avrupa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li komutanlar Akçakale'deyken teröristler sınırda görüntülendi
İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Selçuk Özdağ, kaç vekilin Davutoğlu ile hareket ettiğini açıkladı Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]