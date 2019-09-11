Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlar Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde
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ABD'li komutanlar Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde

45 dakika önce

ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li komutanlar Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde, System.String[]

ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 
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