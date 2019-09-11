ABD'li komutanlar Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde
45 dakika önce
ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.
ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15
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