ABD'li komutanlar Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerinden kaygılı - Son Dakika

ABD'li komutanlar Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerinden kaygılı

20.04.2021 21:15
ABD'li komutanlar Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerinden kaygılı, System.String[]

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Çin'in "borç tuzakları" ile Afrika'da büyük bir tehdit teşkil ettiğini ifade ederken, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie Çin'in Orta Doğu'da askeri üs kurma emellerinin olduğunu söyledi.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Çin'in "borç tuzakları" ile Afrika'da büyük bir tehdit teşkil ettiğini ifade ederken, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie Çin'in Orta Doğu'da askeri üs kurma emellerinin olduğunu söyledi.

Townsend ve McKenzie Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde değerlendirmelerde bulundu.

Hem Rusya'nın hem de Çin'in Afrika'da aktif olduğunu dile getiren AFRICOM Komutanı Townsend şu ifadeleri kullandı:

"Rusya daha çok silah satışları konusunda aktif. Onların kıtadaki faaliyetleri, kanaatime göre, kendi menfaatlerine bakan veya doğası itibariyle sömürücü faaliyetlerdir. Onlar bugün tehdit olabilirler ama yarın için daha küçük bir tehdit sayılırlar. Ancak Çin çok büyük bir kaygı. Kıtanın her yerindeler. Oraya çok büyük paralar harcıyorlar. Yolsuz politikacılarla borç tuzağı diplomasisini kullanıyorlar. Çok sayıda kritik altyapı inşa ediyorlar ve yardım sağlıyorlar. Rekabetleri çoğunlukla Afrika ülkelerine altyapı inşa ederek tuzağa çekme ve Çin'in bu altyapılara yerleşmesi için büyük borçlar almaya dayalı ekonomik araçlar üzerinedir."

Çin'in ilk yurt dışı askeri üssünü Afrika kıtasında Cibuti'ye kurduğunu hatırlatan Townsend, "Son zamanlarda bu üssü daha sonra uçak gemilerine bile destek verebilecek şekilde genişletiyorlar." dedi.

ABD'li komutan asıl kendisini kaygılandıran konunun ise Çin'in Afrika'daki istihbarat alanına da odaklanmaya başlaması olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerinin Çin'in ne yapmaya çalıştığının farkında olduğunu ifade eden Townsend, "Çoğu bu borç tuzağı diplomasisine av oldular, yoksa görmüyor değiller. Çoğu bunu görüyor ve bu borçlarla baş edebileceğine inanıyor. Aslında tam da burada onlara Çin ile etkileşimlerinde yardım edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

CENTCOM Komutanı McKenzie de Rusya'nın Orta Doğu'da daha düzen bozucu faaliyetlerde bulunduğunu ancak Çin'in ise bölgeye ekonomik araçlarla girdiğini söyledi.

McKenzie, Çin'in Afrika'da daha uzun ve derin bir oyun oynadığına dikkati çekerek, "Ancak bir noktada Orta Doğu'da da bazı üsler kurma emellerinin olduğunu biliyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li komutanlar Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerinden kaygılı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı MHP'den istifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı MHP'den istifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti         
22:03
Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı         
22:02
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur         
21:44
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı         
21:24
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
20:00
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı         
18:19
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 22:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li komutanlar Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerinden kaygılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei