Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale'de
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ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale'de

13 dakika önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale'de, System.String[]

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.


ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Uçakla Gap Havalimanı'na gelen Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson'un burada Türk askeri yetkililerle; Suriye'de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge, ABD ile Türkiye'nin müşterek kara devriyeleri ve PKK/YPG terör örgütünün bölgeden çekilmesi ile ilgili görüşme gerçekleştirecekleri belirlendi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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