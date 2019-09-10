Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' ziyareti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li komutanların Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD'li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' ziyareti, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li komutanların Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor
Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]