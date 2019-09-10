ABD'li komutanlardan 'Güvenli Bölge' ziyareti
1 saat önce
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15
ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Gram altın 276 lira seviyelerinde Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu