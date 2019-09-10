Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlardan 'Güvenli Bölge' ziyareti
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ABD'li komutanlardan 'Güvenli Bölge' ziyareti

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD'li komutanlardan 'Güvenli Bölge' ziyareti, System.String[]

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Karargahı, Suriye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 
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ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor
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