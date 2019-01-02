ABD'li Komutanlardan Marmaris'te Ziyaretler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter gemisi Komutanı Yarbay Craig Trent ve ABD Deniz Ataşesi Yarbay Brett Meskimen, Marmaris'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter gemisi Komutanı Yarbay Craig Trent ve ABD Deniz Ataşesi Yarbay Brett Meskimen, Marmaris'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Trent ve Meskimen ilk olarak liman ziyareti gerçekleştirdi. Trent ve Meskimen daha sonra Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'i ardından Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretlerde bir süre sohbet eden komutanlar, Marmaris'e ilk kez geldiklerini, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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