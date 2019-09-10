Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanların 'güvenli bölge' ziyareti sona erdi
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ABD'li komutanların 'güvenli bölge' ziyareti sona erdi

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.

ABD'li komutanların 'güvenli bölge' ziyareti sona erdi, System.String[]

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:05 
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