Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge" görüşülecek
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge" görüşülecek

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

ABD'li komutanlarla

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Karargahı, Avrupa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor
Gram altın 276 lira seviyelerinde Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge" görüşülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]