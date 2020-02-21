ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu - Son Dakika

ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu

31 dakika önce

ABD'li Kongre üyeleri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, İdlib'deki saldırıları dolayısıyla Esed rejimi ile Rusya'ya yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu, System.String[]

ABD'li Kongre üyeleri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, İdlib'deki saldırıları dolayısıyla Esed rejimi ile Rusya'ya yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine ait internet sitesinde, komite başkanı Eliot Engel ve komite üyesi Michael McCaul tarafından Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Rusya, Esed rejimi, İran ve Hizbullah tarafından İdlib'de düzenlenen saldırılarda nisan ayından bu yana 1730 sivilin öldürüldüğü vurgulanan mektupta, Rusya ve rejime diplomatik baskı ve ekonomik yaptırım uygulanması istendi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın uluslararası normlara aykırı bir şekilde defalarca hastaneleri bombaladığı ve yıllarca Suriye'deki sağlık çalışanlarına saldırdığı raporlandı. Bu sebeple sizden uluslararası forumlarda bu aşağılık eylemleri dile getirmenizi ve işlediği savaş suçları konusunda Rusya'nın sorumlu tutulmasına öncelik verilmesini istiyoruz."

Bununla birlikte, Esed rejiminin Suriye'de masum insanları katletmeye ve sivil altyapıyı tahrip etmeye devam ettiği ancak bazı şirketlerin rejim kontrolü altındaki bölgelerde yeniden yapılanma ihalelerine girmeye çalıştığı aktarılan mektupta, "Esed ve adamlarını yeniden yapılanma için verilen para ve sözleşmelerle ödüllendirmemeye dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta ayrıca Türkiye'ye İdlib'deki Rusya ve Esed saldırılarını sona erdirme çabası için teşekkür edilirken, bölgedeki insani kriz konusunda daha fazlasının yapılması da istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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