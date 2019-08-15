Son Dakika Haberleri: ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
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ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunmuştur. Korg.Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye'den ayrılacaktır" denildi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:06 Kaynak: İHA
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