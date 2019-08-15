ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:06 Kaynak: İHA
(MSB), ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa
'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye
kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunmuştur. Korg.Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye
'den ayrılacaktır" denildi. - ANKARA
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