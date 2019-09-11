Abd'li korgeneraller, akçakale'de

SURİYE'nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'li iki korgeneral Ankara temaslarının ardından Şanlıurfa'ya geldi. Sınır hattındaki Akçakale'ye gelen ABD'li korgeneraller ile beraberindeki askeri yetkililer, güvenli bölgenin tesisi için kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde bir saat süren toplantının ardından, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan ayrıldı.

Fırat'ın doğusunda kalan Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerin sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye'nin askeri harekat sinyali vermesinin ardından ABD'liler, Türkiye'ye bu alana ortak şekilde güvenli bölge kurmayı teklif etti. 5-7 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılan askeri heyetlerin toplantısında Suriye'nin kuzeyine Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın iki ülke tarafından koordineli şekilde tesis edilmesi mutabakatına varıldı. Bu mutabakatın ardından da ABD'nin ilk askeri heyeti 12 Ağustos'ta Akçakale'ye gelerek çalışmalara başladı. Türkiye ile ABD askeri yetkililerinin altyapısını oluşturduğu Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, 15 Ağustos tarihinde Şanlıurfa'ya geldi. Akçakale'deki merkezde toplantılar yapan Korgeneral Twitty beraberindeki Türk askeri yetkililer ile birlikte sınır hattında da incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile 16 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelişinin ardından Müşterek Harekat Merkezi'nin çalışmaları hız kazandı. Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açılmasıyla bölgeden alınan görüntüler de Müşterek Harekat Merkezi'nde değerlendirmeye alındı. Bu gelişme sonrası da Suriye'nin kuzeyinde Türk ve ABD askerleri helikopterler ile ortak uçuş yaptı. Teröristlere ait tahkimatlar ile hareketliliklerinin havadan tespit edildiği ortak uçuşun ardından geçen Pazar günü terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kırsalındaki Ağsağa köyü bölgesinde Türkiye ve ABD'ye ait zırhlı araçlarla ortak kara devriyesi yapıldı.

ABD'Lİ KORGENERALLER TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin terör örgütü unsurlarının bölgeden çıkarılmamasına yönelik tepkileri sert şekilde dile getirmesinin ardından ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson, dün Ankara'ya geldi. Genelkurmay Başkanlığı karargahında Türk askeri yetkililer ile toplantılara katılan ABD'li korgeneraller ile beraberindeki heyet, bugün öğle saatlerinde ise Şanlıurfa'ya hareket etti. Şanlıurfa Havalimanına inen ABD'li korgeneraller ile beraberindeki heyet güvenlik önlemleri arasında saat 15.30 sıralarında Akçakale'ye ulaştı. Türk askeri yetkililer, ABD'li korgeneraller ile beraberindeki heyet, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Müşterek Harekat Merkezi'nde yapılan toplantıya katılan ABD'li korgenerallere güvenli bölge ile ilgili sürecin anlatılacağı, Türkiye tarafının talepleri ve rahatsız oldukları konuların anlatıldığı bildirildi. Bir saat süren toplantının ardından, komutanlar 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan ayrıldı.

- Şanlıurfa