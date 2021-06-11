ABD'li Kraft Heinz Assan Gıda'yı 100 milyon dolara alıyor

ABD merkezli, gıda, dondurulmuş gıda ve hazır yemek üreten çok uluslu The Kraft Heinz Company, Assan Gıda'yı satın almak üzere Kibar Holding ile yaklaşık 100 milyon dolar değerleme üzerinden bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamada, "Assan Gıda perakende ve ev dışı tüketim sektöründe hızla büyüyen, Balıkesir ve İzmir'de sos üretim tesisleri bulunan ve 2019 yılından beri Kraft Heinz'ın sertifikalı üretici ortağı olan bir firmadır. Assan Gıda'nın satın alınması, Kraft Heinz'a perakende ve ev dışı tüketim sektörlerinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki operasyonlarını güçlendirme imkanını sağlıyor" denildi.