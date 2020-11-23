ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim - Son Dakika

ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim

23.11.2020 11:31
ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim, System.String[]

ABD medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Neredeyse tüm' Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi.

ABD medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Neredeyse tüm' Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi.

ABD yerel medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates aylardır devam eden koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  "Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

"ABD'DE GÜNLÜK 2 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

ABD'de son birkaç hafta içinde vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken, Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kışın büyük bölümünde her gün 2 binden fazla insanın ölebileceğini ifade etti. Gates, "(Vakalar) hala yükselişte ve bu yükselişin kelimenin tam anlamıyla Şubat boyunca devam etmesi bekleniyor. ve bu kış döneminde muhtemelen günde 2 binden fazla ölümün gerçekleşeceği yer burası. ABD" ifadelerini kullandı. Gates aynı zamanda ABD'lilerin maske takmasını ve halk sağlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"HASTALIĞIN YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN YÜZDE 70 SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

İnsanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorlukları olacağına dikkat çeken Gates, ABD'de lojistik kısmının da 'biraz karışık' olduğunu, ancak bu sorunların çözüleceği konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi. Gates, "Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla kanıt görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız" dedi.


ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim - Son Dakika Dünya


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