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ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi - Son Dakika

ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi

26.08.2021 11:07

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, tahliyelerin bitmesi için 31 Ağustos tarihine kadar zaman verdi. Kabil Havalimanı'nda toplanan binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için fırsat arıyor. Havalimanında kaos ortamı yaşanırken, ABD'li milyarder Eric Prince'dan utanç verici bir teklif geldi. Prince, ülkede mahsur kalanlar ve kaçmak isteyenler için tahliye uçuşları yapacaklarını ancak kişi başı 6 bin 500 dolar bilet ücreti alacaklarını açıkladı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından birçok kişi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kabil Havalimanı'nda bekleyen binlerce yabancı ve Afgan vatandaşları kendilerini atacak bir uçak arıyor. Taliban tahliyelerin tamamlanması için 31 Ağustos saat 24.00'a kadar süre tanıdı.

ABD VE İNGİLTERE VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Afganistan'da sıkışıp kalmış 1500 vatandaşı olduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere, dün akşam terör saldırısı nedeniyle vatandaşlarına Kabil Havalimanı'ndan uzak durmalarını isteyen uyarılar yaptı. Reuters haber ajansı ise terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimaline rağmen Kabil Havalimanı çevresinde hala toplu halde bekleyenlerin olduğunu duyurdu.

ABD'Lİ MİLYARDERDEN UTANÇ VERİCİ TEKLİF

Afganistan'da can pazarı yaşanırken, ABD'li milyarder iş adamından ülkede mahsur kalanlar için utanç verici bir teklif geldi. ABD'nin özel askeri şirketi Blackwater'ın kurucusu Eric Prince 31 Ağustos tarihinden sonra Afganistan'dan çıkmak isteyenlere yardım edeceklerini ancak bunun bedeli olduğunu söyledi. Wall Street Journal'ın haberine göre, milyarder Eric Prince Kabil Havalimanı'na uçak seferleri düzenleyecek ve tek bir koltuk için 6 bin 500 dolar ödeme alacak. Prince, ayrıca yolcuların evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek için yardıma ihtiyaç duymaları halinde ek maliyetler de talep etti.

ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi

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Son Dakika Ekonomi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi - Son Dakika Ekonomi


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