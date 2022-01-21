Üye Girişi
ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi - Son Dakika

ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi

21.01.2022 22:12
ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2 yıl süren çalışması sonucu, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın çaldığı tespit edilen Anadolu kökenli 14 eser, Manhattan Savcılığı tarafından Türkiye'ye iadesi için New...

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2 yıl süren çalışması sonucu, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın çaldığı tespit edilen Anadolu kökenli 14 eser, Manhattan Savcılığı tarafından Türkiye'ye iadesi için New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Ankara'ya getirilecek eserler özel bir lansmanla tanıtılmasının ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğuna dair ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile iletişime geçildi. Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin fotoğrafları Kaçaklıkla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi. El konulan tarihi eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı.

1960'lı yıllardan günümüze tüm kaçak kazı kayıtları, kaçak kazıların raporlandığı araştırma raporları, bilimsel yayınlar, Bakanlık temsilci raporları, kaçakçılardan elde edilerek Bakanlık arşivlerine girmiş notlar, gazete haberleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları, görgü şahitleri bilgileri incelendi. Binlerce dosyanın incelenmesi sonunda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia İdolü olmak üzere 14 parça eserin Anadolu kökenli olduğu saptandı.Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik İstihbarat Birimi, 2021'in Aralık ayında ele geçirilen Anadolu kökenli eserleri New York Başkonsolosluğu'na teslim etti.

Öte yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu kökenli 10'u İskender dönemine ait, 2'si Lidya döneminden 12 sikke ve 2 adet Kilia İdolü kafası da  New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Önümüzdeki günlerde iadesi sağlanacak  eserler, özel lansmanla tanıtılmasının ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.


ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi
ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi
ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi
ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaçakçılıkla Mücadele, Manhattan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi - Son Dakika


Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti         
22:11
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
22:11 Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti
22:09 KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
21:58 Yemen'de geçici gözaltı merkezine hava saldırısı
21:47 Fatih Terim kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır
21:45 Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır
21:29 35 yıllık keçecinin meslek aşkı: İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum
21:23 Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı?
21:15 Ozan Tufan, İngiltere'de büyük hüsran yaşadı
21:10 Son seçim anketine göre muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor
20:41 İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 22:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser, konsolosluğa teslim edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement