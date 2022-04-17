ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

17.04.2022 23:29
ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

NEW Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı.

NEW Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı.

Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor." ifadesini kullandı.

Bella, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.

İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bella Hadid, Instagram, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı - Son Dakika


Son Dakika
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 23:35:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement