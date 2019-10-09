ABD'li Müslüman kanaat önderinden Amerikan basınına

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, ABD basınının, terör örgütü YPG/ PKK'yı "Kürt ortaklarımız" olarak nitelendirmesini ve Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını sert bir dille eleştirdi.

Cemal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD basınının Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıkan haberlerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin müttefiki olduğuna işaret eden Cemal, "'İlerlemeci' basının, PKK, PYD ve YPG gibi terör gruplarına karşı 'ulusal çıkarlarını' korumak isteyen Türkiye'ye saldırması çok tuhaf. Türkiye yıllardır bizim müttefikimiz, onların üslerini kullandık. Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor ve onları koruyor. Gerçek müttefikimiz kim?" ifadesini kullandı.

"YPG ve PYD ile dost olduk"

Cemal, Suriye'deki "sahte ilerlemeci gündemin" Suriyelilerin yok olmasından başka bir işe yaramadığını ifade ederek, "Kırmızı çizgiyi yeşil çizgi yaptık ve Suriye rejiminin kendi insanının katletmesine izin verdik, aynı zamanda PKK ilişkili terör örgütleri YPG ve PYD ile dost olup kol kola girdik. Bu kimin çıkarına oldu?" görüşünü paylaştı.

ABD basınının bir anda Suriye'ye odaklandığına işaret eden Cemal, "Suriyeliler, Halep, İdlib, Hama ve daha birçok şehirde rejim tarafından katledilirken, onlar (ABD basını) neredeydi?" eleştirisinde bulundu.

Cemal, mesajlarını şöyle sürdürdü:

"Bizim askerlerimiz, ulusal güvenliğimizi terör gruplarından korumak için binlerce mil öteye gönderiliyor. Ama Türkiye'nin kendi sınırlarından sadece metrelerce uzakta ulusal güvenliğini koruma hakkı yok, öyle mi? İlerlemeci basın müttefiklik çağrısında bulunurken, biz nasıl bir müttefikiz? İlerlemeci basın PKK bağlantılı terör grubu YPG'yi bir müttefik olarak korumaya çalışırken masum Suriyelilerin her gün katledilmesi ne kadar komik! Sadece Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapma ve koruma yükünü taşıdı. Burada kimin ajandasına ya da çıkarına hizmet ediliyor? İzliyoruz!"