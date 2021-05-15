ABD'li Müslüman kuruluşlardan, İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot - Son Dakika

ABD'li Müslüman kuruluşlardan, İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot

15.05.2021 20:45
ABD'li Müslüman kuruluşlardan, İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot, System.String[]

NEW Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete karşın İsrail yanlısı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği Ramazan Bayramı kutlama programını boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.

NEW Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete karşın İsrail yanlısı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği Ramazan Bayramı kutlama programını boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) gibi 30'dan fazla Müslüman STK bir bildiri yayımladı. Bildiride, Müslüman STK'ların, 16 Mayıs Pazar günü Biden yönetiminin Müslüman toplum için düzenleyecekleri çevrim içi bayram kutlamasına, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskı ve şiddet karşısında İsrail yanlısı açıklamalarda bulunmakla yetinmesinden dolayı" katılmama kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Filistin halkının maruz kaldığı baskıya ilişkin son açıklamalarını çirkin ve suça dahil olmak şeklinde değerlendiriyoruz. İfadeler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve içeride ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesinde gerçekleşen sürgünleri ve halihazırda yüzlerce kişinin canına mal olan Gazze kuşatmasını tamamen görmezden gelmekle kalmıyor, aynı zamanda suçu mağdur Filistin halkına yükleme cüreti gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

"Filistin'de kardeşlerimizin öldürülmesini haklı çıkaran bir Başkan ile bayram kutlamamız mümkün değil"

ABD hükümetinin yılda en az 3,8 milyar dolarlık yardımla Filistin'deki yasa dışı işgale ortak olduğuna değinilen açıklamada, "ABD hükümeti, koşulsuz mali desteğinin yanında, İsrail'e siyasi koruma sağlayarak Filistin söylemini bastırıyor. BM'nin ve insan hakları gruplarının ırkçı İsrail rejiminin zulmünü kınamak için eyleme geçmesini engelliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Boykot için imza kampanyası linkinin de paylaşıldığı açıklamanın devamında, "Filistin'de kardeşlerimizin öldürülmesini haklı çıkaran bir Başkan ile bayram kutlamamız mümkün değil. Beyaz Saray'ın kutsal bayram kutlamalarımızı Filistin halkı pahasına siyasi çıkar için kullanmasına izin vermeyeceğiz. Filistin'deki, ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bu Beyaz Saray etkinliğini boykot etmeye çağırıyoruz." denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Müslüman, Bayram, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li Müslüman kuruluşlardan, İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot - Son Dakika


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