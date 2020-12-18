ABD'li Müslüman Örgütlerden İslam İşbirliği Teşkilatına "Uygur Türkleri" çağrısı - Son Dakika

ABD'deki Müslüman ve azınlık gruplar, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) gönderdikleri mektupta, Uygur Türkleri için "adalet" çağrısı yaptı.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve "Şimdi Uygur'a Özgürlük" platformu tarafından hazırlanan mektup, 150 örgütün imzasıyla İİT'ye gönderildi.

Uygur Türklerinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uğradığı baskılara işaret edilen mektupta, adaletin sağlanması için İİT'nin atması gereken adımlar arasında, "Çin'i insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle kınamak, Çin hükümetinin propaganda yaymasının önüne geçilmesi, Uygurlar için sığınma ve korunma sağlanması, BM ve diğer uluslararası örgütlerin Çin'e Uygur Türkleri konusunda yaptığı baskıların desteklenmesi" gibi maddeler yer aldı.