Son Dakika Haberleri: ABD'li Müslüman Siyasetçiden İslamofobik Paylaşıma Tepki

ABD'li Müslüman Siyasetçiden İslamofobik Paylaşıma Tepki

30 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisinin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, kendisi için "Kongreyi havaya uçurabilir.

ABD'li Müslüman Siyasetçiden İslamofobik Paylaşıma Tepki, System.String[]
ABD Temsilciler Meclisinin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, kendisi için "Kongreyi havaya uçurabilir." açıklaması yapan Cumhuriyetçi yerel siyasetçiye tepki gösterdi.

Tlaib, İslamofobik paylaşımı kamuoyunda yayılan Florida'da görevli Cumhuriyetçi yerel bir siyasetçiye Twitter hesabından yanıt verdi.

Kendisi hakkında, "O tehlikeli biri, onun Kongreyi havaya uçurması ve şehit olması beni şaşırtmazdı." ifadesini kullanan Cumhuriyetçi belediye komisyon üyesi Anabelle Lima-Taub'a tepki gösteren Tlaib, İslamofobik söylemlere dikkati çekti.

Tlaib, Lima-Taub'a hitaben, "Bu nefret içerikli Müslüman karşıtı söylem kendi kendine oluşmuyor, Başkan (Trump) bu söyleme sahip çıktı ve Cumhuriyetçiler de bununla gayet mutlular." açıklamasını yaptı.

Facebook hesabındaki paylaşımını kısa süre sonra silen Lima-Taub ise yerel medyada başlayıp ulusal medyaya yansıyan paylaşımı nedeniyle kendi partisi dahil birçok kesimden tepki topladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Florida Bölgesi de yazılı bir açıklama yaparak Anabelle Lima-Taub'u istifaya çağırdı.

Ocak ayı başında Kongrede yemin ederek resmen görevine başlayan Rashida Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump hakkında küfür niteliğinde ifadeler içeren bir açıklama yapmış ve bunun üzerine özellikle Cumhuriyetçi kesimlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Lima, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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