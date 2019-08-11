Son Dakika Haberleri: ABD'li Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi'nde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi'nde buluştu

1 saat önce

Bayram namazının kılınmasından detaylar WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) buluşan binlerce Müslüman, merkez bünyesindeki camide tekbirler ve dualar eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Bayram namazının kılınmasından detaylar WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) buluşan binlerce Müslüman, merkez bünyesindeki camide tekbirler ve dualar eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı
Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 22:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi'nde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]