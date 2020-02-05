ABD'li müsteşar: ABD, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini genişletecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin çalışmalarını genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Taraflara, bölgede daha da istikrarsızlığa sebep olacak 'meydan okuma faaliyetlerinde bulunmama' çağrısı yapan Fannon, genişleme hedeflerinin de Doğu Akdeniz'in doğalgaz varlığına dair mesaj olduğunu söyledi.

"Doğalgazdan elde edilecek gelir, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde iki toplumun faydasına kullanılacak" diyen Fannon, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD'nin ilk 'enerji planlamaları çalışma grubu toplantısı'na katıldı. Fannon, ABD'nin Rum yönetiminin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki haklarını desteklediğini belirtti.

Fannon bölgede doğalgaz olup olmadığına dair bir soruya, "Halen faaliyette olan Amerikan şirketleri faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor, bu mesajı verir" cevabını verdi. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD'den oluşan 3+1 oluşumunun önemine işaret eden Fannon, "Enerji, iş birliği için katalizördür ve Birleşik Devletler, üst düzeydeki taahhütlerine bağlıdır" dedi.

"ABD RUMLARIN YANINDA"

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri karşısında ABD'nin kendilerine verdiği desteğe işaret etti. Rum Bakan, "Sayın Fannon ile Atina'da Ağustos 2019'da yapılan Yunanistan, İsrail, ABD ve Kıbrıs 1. Enerji Bakanlar Konferansı'nda karar verilen bir çalışma grubunun toplantısının açılışına katıldık. Çalışma grubunun açık deniz petrol ve gaz operasyonları için acil durum hazırlığı ve müdahale mekanizmasına odaklanan ilk toplantısı oldu" dedi.

Lakkotripis, "Maalesef Türkiye, Avrupa Birliği ile ABD dahil uluslararası topluluğun çağrılarına önem vermiyor. Yasa dışı faaliyetlerine devam ederek uluslararası hukuku uygulamıyor" dedi.