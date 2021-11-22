ABD'li müsteşar, biyolojik silah tehdidinin devam ettiğini belirtti - Son Dakika

ABD'nin Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Büyükelçi Bonnie Denise Jenkins, 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin son 20 yıldır yok sayıldığını ve biyolojik silah tehdidinin sürdüğünü söyledi.

Müsteşar Jenkins, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre ofisinde bugün başlayan 2021 Biyolojik Silahlar Sözleşmesine Taraf Ülkeler Görüşmesi'nde konuştu.

Biyolojik Silah Sözleşmesi'nin kitlesel imha silahlarına karşı uluslararası güvenliği sağlamak için atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayan Jenkins, "An itibarıyla gerçek, ciddi ve her açıdan büyüyen bir biyolojik silah tehdidiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Jenkins, biyolojik silahsızlanma alanında şimdiye kadar yapılan müzakerelerin beklenenden az gelişmelerle sonuçlandığını kaydederek, "Son 20 senedir Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni güçlendirmek için gösterilen çabalar, havanda su dövmekten öteye gitmedi." dedi.

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Jenkins, "Sözleşmenin günümüz ve bundan sonra karşılaşacağımız zorluklara çözüm sunmasını sağlamak için harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.

Biyolojik silah üretimini yasaklayan ilk çok taraflı sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.