Son Dakika Haberleri: ABD'li müsteşar Türkiye'ye geliyor
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ABD'li müsteşar Türkiye'ye geliyor

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD'li müsteşar Türkiye'ye geliyor, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:03 
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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