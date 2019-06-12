ABD'li müsteşar Türkiye'ye geliyor
2 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:03
Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye
'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.
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