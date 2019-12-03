Son Dakika Haberleri: ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti
Son Dakika Güncel ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika

ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, Ukrayna'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kabul etmedi.

ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, Ukrayna'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kabul etmedi.

Müsteşar Yardımcısı Hale, Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen "ABD'nin Rusya Politikasının Geleceği" başlıklı oturumda ifade verdi.

Demokrat Senatör Bob Menendez, Hale'e "Rusya, 2016 seçimlerine Trump'ın lehine müdahale etti mi?" diye sordu.

Hale, soruya, "Evet, istihbarat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2016'da bizim başkanlık seçimlerimizi hedef alan bir etki kampanyası talimatı verdiğine kanaat getirdi." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Menendez'in "Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair bir kanıt var mı?" sorusunu Hale, "Hayır, yok" diye cevapladı.

ABD'de süren azil soruşturması tartışmaları kapsamında Başkan Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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