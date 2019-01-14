ABD'li Müsteşarın Lübnan Temasları

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale, daha sonra Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

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