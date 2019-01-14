Son Dakika Haberleri: ABD'li Müsteşarın Lübnan Temasları

ABD'li Müsteşarın Lübnan Temasları

17 dakika önce

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

ABD'li Müsteşarın Lübnan Temasları, System.String[]
Lübnan'da resmi temaslarda bulunan bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale, daha sonra Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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