ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi. Ülkedeki nörologların az sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.

ABD'de meydana gelen koronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir koronavirüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi. Konuyla ilgili New York Time Gazetesine açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir koronavirüs hastasında benzer belirtiler gözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti. Ayrıca haberde, dünyanın diğer yerlerinden de az sayıda benzer vakalar bildirildiği; bu hastalarda inme, nöbet, beyinde kan pıhtıları oluştuğu ifade edildi. İtalya'nın Brescia kentinde bulunan Brescia Üniversitesi'nde, sadece bu konuda çalışma yapacak NöroCovid ünitesi kuruldu.

'AKCİĞERLER İÇİN SOLUNUM CİHAZI VAR AMA BEYİN İÇİN BİR CİHAZ YOK'

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Sherry Chou ise yaptığı açıklamada, edinilen her bilginin faydası olacağını belirterek, "Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor" dedi.