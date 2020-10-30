ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı - Son Dakika

ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı

30.10.2020 09:20
ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ABD Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümünün 2 yıldır devam eden uluslararası iş birliği ile her iki üniversitenin öğrencileri kıtalararası mesafeyi aşarak kültürel alışverişte bulunuyor.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ABD Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümünün 2 yıldır devam eden uluslararası iş birliği ile her iki üniversitenin öğrencileri kıtalararası mesafeyi aşarak kültürel alışverişte bulunuyor. Son gerçekleştirilen etkinlikte, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, ABD'li öğrencilere Türk mutfak kültürünü çevrimiçi olarak anlattı.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Belgin Terim Çavka ve Kuzey Carolina, Appalachian State Üniversitesinden Doç. Dr. Jeanne Mercer Ballard'ın girişimleriyle 2 yıl önce başlatılan iş birliği ile farklı kültürlerin ortak projelerle buluşabilmesi amaçlandı. Uluslararası işbirliğinin adımlarında biri olarak da alanlarında uzman kişilerin, seminerler düzenlemesi de kararlaştırıldı. İlk seminer, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç tarafından 'Mutfak Kültürünün Mekana Yansıması ve Türkiye Örneği' başlığı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Doç. Dr. Seda Genç, ABD'li öğrencilere Türk mutfak kültürünü anlattı, Türkiye'deki tarihi ve modern restoran tasarım örnekleri sundu.

Geniş bir coğrafyaya yayılan yemek kültürü

Seda Genç, "Türk mutfağı dünyanın ilk 5 mutfağı arasında kabul edilir. Tarihsel olarak bakıldığında 11'inci yüzyıldan önce Orta Asya'daki Türklerin beslenme alışkanlıklarının Asya kıtasına yayıldığı görülüyor. Selçuklular ve Osmanlıların da geniş bir coğrafyaya yayılan yemek kültürü olduğu biliniyor" dedi. Klasik Türk mutfağı ve yöresel Türk mutfağından geniş örnekler sunan ve ABD'li öğrencilere kebap, zeytinyağlı yemekler, tatlılar, baharatlar, içecekler ve Türk kahvaltısını anlatan Genç, "Mutfak kültürü, toplumların yaşam tarzını yansıtan en önemli unsurlardan biri. Ülkemizde modern, geleneksel ve sıra dışı olarak sınıflandırılan çeşitli Türk restoranları bulunuyor. Mutfak kültürünün, özellikle iç tasarım, mobilya, dekorasyon, sofra takımı ve menüye yansıması da farklılık gösteriyor" diye konuştu.

Güçlü bir bağ sağlanıyor

Seminer ile Türk mutfak kültürünü birinci elden öğrenme şansı yakaladıklarını belirten

Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümünden Doç. Dr. Jeanne Mercer Ballard, "Doç. Dr. Seda Genç, Türkiye'deki tarihi ve modern tasarım restoran örneklerinin yanı sıra başka ülkelerdeki Türk restoranlarından da örnekleri bizimle paylaştı. Böylece Türk kültürünün başka yerlerde nasıl ifade edildiğini görebildik. Türk kültürünü birinci elden öğrenebilmek harika bir fırsat. Doç. Dr. Genç, iki kültür arasında bağ kurmamıza olanak sağladı. Dr. Belgin Çavka da yorumlarıyla tasarımcılarımız için önemli noktaları aktardı. Türk kültürünün bu önemli yönlerini paylaşmalarından dolayı kendilerine minnettarız. Seminer sonunda herkes Türkiye'ye seyahat etmeyi arzuluyordu" dedi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, ABD'li üniversitelilere Türk mutfağının, dünyanın ilk 5 mutfağı arasında kabul edildiğini anlattı. - İZMİR

ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı
ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı
ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Üniversitesi, Genç, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'li öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı - Son Dakika

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