ABD'li öğretmen "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li öğretmen 'köleliğin geri getirilmesini istediği' iddiasıyla açığa alındı - Son Dakika

ABD'li öğretmen "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı

6 saat önce

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

ABD'li öğretmen

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

ABD basınına göre, California eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı.

Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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