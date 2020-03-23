ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi - Son Dakika Dünya

ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi

6 saat önce

ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi. 2016'da düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na ABD'li yaklaşık 600 sporcu katılmıştı.

ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Komitesi'ne (USOPC) üye sporcuların yüzde 70'i koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının ertelenmesini talep etti.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) uzun bir süredir dev organizasyonun ileri bir tarihe ertelenmesi için görüşmeler yapıyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:15 

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