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ABD'li Orgeneral Goldfein: Arap ülkeleri İran'ın saldırılarına karşı 'birlik' olmalı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Goldfein, Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerini İran'ın saldırılarına karşı birlik olmaya davet etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Goldfein, Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerini " İran'ın saldırılarına karşı birlik olmaya" davet etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen ve hava kuvvetleri komutanlarının katıldığı bir konferansta konuşan Goldfein, Arap ülkelerinin bunu yapabilmesi için aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp askeri kuvvetlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:48
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