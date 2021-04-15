ABD'li Orgeneral, Rusya'nın Ukrayna'ya girme ihtimalinin "düşük ile orta arası" seviyede olduğunu söyledi - Son Dakika

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters???????, Rusya'nın gelecek iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin "düşük ile orta arası" seviyede olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin oturumda konuşan Wolters, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınakla ilgili "Orada, batı bölgelerinden güney bölgelerine hareket ettirilen büyük bir kara gücü var. Aynı zamanda önemli ölçüde hava ve deniz kuvvetleri var." dedi.

Buradaki yığınaktan kaygı duyduklarını ve bölgeyi izlediklerini ifade eden Wolters, Rusya'nın gelecek iki hafta içinde Ukrayna'ya girme ihtimaline ilişkin soruya, bu ihtimalin "düşük ile orta arası" seviyede olduğu yanıtını verdi.

Rusya'nın askeri hareketliliğinin yatay seyre ulaştığını anlatan Wolters, bu şekilde devam ederse gelecek birkaç hafta içinde askeri bir girişim ihtimalinin azalacağını belirtti.