ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi - Son Dakika

ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi

15.11.2020 09:29

Koronavirüse karşı dünyada başarı oranı en yüksek aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci; Türkiye'nin aşıya rahatça ulaşabilmesi için ortakları ABD'li Pfizer'ı devreden çıkardı. Görüşmelerin doğrudan BioNTech ile yapılacağı öğrenildi.

Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının yüzde 90'ın üzerinde bağışıklık sağladığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye'nin bu aşıdan edinip edinemeyeceği gündeme geldi. Üretilecek aşının büyük bölümünün ABD tarafından daha önce alınmış olması nedeniyle diğer ülkelere verilip verilemeyeceği de tartışıldı.

ABD'Lİ ORTAK DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Cumhuriyet'in haberine göre; başta ABD olmak üzere aşıdan edinmek isteyen ülkeler Pfizer firmasına başvurmaya başladı. Denemeleri Türkiye'de de yapılan aşının ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise son dönemde netleşti. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu Pfizer firması yerine doğrudan BioNTec ile görüştüğü ortaya çıktı.

ÜLKELERİNE AYRICALIK TANIDILAR

Şahin ve Türeci üretilecek aşı için iki ülke konusunda hassas davrandı. Türkiye ve Almanya'ya verilecek aşı için görüşmeleri Pfizer'ın değil BioNTech'in yürütmesi kararlaştırıldı. Şahin ve Türeci'nin bu iki ülkeye ayrıcalık tanıdıkları kaydedildi.

Şahin ve Türeci'nin doğdukları ülke olan Türkiye ve yaşadıkları ülke Almanya'ya verebilecekleri doz sayısının önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelere göre belirlenmesi bekleniyor. Pfizer, aşı için diğer ülkelerle çalışmalara ilişkin görüşmeleri yürütürken Türkiye ve Almanya ile yapılan görüşmelere dahil olmuyor.

ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi - Son Dakika
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