Son Dakika Haberleri: ABD'li Oyuncu Jennifer Lawrence Nişanlandı

ABD'li Oyuncu Jennifer Lawrence Nişanlandı

1 saat önce

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandığı bildirildi.

ABD'li Oyuncu Jennifer Lawrence Nişanlandı, System.String[]
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki Lawrence ve 33 yaşındaki Maroney, New York'ta bir restoranda küçük bir kutlamayla nişanlandı.

Çiftin evlilik tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lawrence, 2012'de rol aldığı "Silver Linings Playbook" (Umut Işığım) filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: AA

New York, Jennifer Lawrence, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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