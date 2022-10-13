ABD'li oyuncu Kevin Spacey, Manhattan'da mahkemeye çıktı - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Kevin Spacey, Manhattan'da mahkemeye çıktı

13.10.2022 17:03

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için Manhattan'da bir haftada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için Manhattan'da bir haftada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Son yıllarda House of Cards dizisiyle ses getiren Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına geldi.

Mahkeme önünde gazeteciler tarafından karşılanan Spacey, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li oyuncu Kevin Spacey, Manhattan'da mahkemeye çıktı - Son Dakika

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