ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi - Son Dakika

ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi

31.03.2021 09:18
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi, System.String[]

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, yaşadıklarının yer aldığı 'The Beauty of Livig Twice' kitabında yıllar önce ablasıyla büyükbabalarının cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Ünlü yıldız, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da istismar ederdi" dedi.

ABD'li oyuncu Sharon Stone, hatıralarının yer aldığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitapta, hayatının en can acılı hikayelerini anlattı. Küçük yaşlarda büyükbabasının cinsel istismarına maruz kaldığını itiraf eden yıldız, büyükbabasının cenazesinde yaşadıklarını anlattı.

"ÖLDÜĞÜNE İNANMAK İÇİN TABUTUNU DÜRTTÜM"

Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek istismara zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti. Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü söyledi. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından 'tuhaf bir tatmin duyduğunu' da belirtti.

ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi

"ROL ARKADAŞIMLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN ZORLADILAR"

Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #metoo hareketine de katıldı. Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı.

ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi

Cinsel İstismar, Sharon Stone, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi - Son Dakika Magazin


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