Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı - Son Dakika
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Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı

30.09.2022 16:14
Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı

ABD'li perakandeci Newegg, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan GeForce RTX 4090 ekran kartlarının fiyatlarını listeledi.

Geçtiğimiz günlerde Ada Lovelace mimarisinden güç alan Nvidia RTX 4080 ve 4090 ekran kartları tanıtıldı. Bunun ardından Newegg, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek GeForce RTX 4090 ekran kartlarının fiyatlarını gösterdi. İşte detaylar!

GeForce RTX 4090, 1.999 dolar fiyatıyla satışta

13. Nesil Core masaüstü işlemcilerin etkinlik öncesi listelemesinde de olduğu gibi ABD'li perakendeci Newegg, Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartlarının etkinlik fiyatlarını açıkladı. Bu fiyatlar, Nvidia'nın belirlediği 1.599 dolarlık temel fiyata yakın görünüyor.

Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı

Listeye bakıldığı zaman RTX 4090 GPU'ların 1.599 dolar ile 1.999 dolar arasında değiştiğini görüyoruz. Bunlarla birlikte listede msi, Asus ve GIGABAYTE'ın değişik çeşitleri yer alıyor. Ayrıca her satıcının, Nvidia'nın önerdiği satış fiyatına uyan bir kartı var gibi duruyor.

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Sayfa bunların yanı sıra birçok yüksek fiyatlı ve hız aşırtmalı modelleri de içeriyor. Örneğin normal bir Gaming Trio ile güçlendirilen Gaming Trio X arasında yalnızca 50 dolarlık bir fark var. En yüksek fiyatlar ise ASUS TUF ve ROG modelleri için sırasıyla 1.799 dolar ve 1.999 dolar şeklinde yer alıyor.

Bazı kişiler bu durumun, ekran kartı fiyat ölçümünün sonunun bir işareti olacağını iddia ediyor. Ayrıca GPU pazarının ağustos ve eylül aylarında hızla değişmesi, önümüzdeki ay daha sağlıklı bir GPU etkinliği ortaya çıkma ihtimali var.

Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı

Tüm bunlara rağmen RTX 4090'ı merakla bekleyen pek çok kişi var. Bu kişiler ekran kartıyla birlikte hız aşırtmalı bir GPU güç merkezi elde etme şansına sahip olacak. Ayrıca AIO soğutucusuyla birlikte gelecek. Bu nedenle en iyi oyun bilgisayarını hazırlamak için cüzdanınızı fazlasıyla açmak gerekiyor.

Peki, siz GeForce RTX 4090 fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nvidia RTX 4090 satışa sunuldu! İşte fiyatı - Son Dakika
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