Son Dakika Haberleri: ABD'li Perakende Devi Sears Tasfiye Yolunu Seçti

ABD'li Perakende Devi Sears Tasfiye Yolunu Seçti

24 dakika önce

– ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding, şirketin CEO'su Eddie Lampert'in 4.6 milyar dolarlık satın alma teklifini redderek, tasfiye yolunu seçti.

ABD'li Perakende Devi Sears Tasfiye Yolunu Seçti, System.String[]
ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding, şirketin CEO'su Eddie Lampert'in 4.6 milyar dolarlık satın alma teklifini redderek, tasfiye yolunu seçti.

CNBC'nin haberine göre 68 binden fazla çalışanı olan 125 yıllık şirket, Ekim ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

CEO, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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