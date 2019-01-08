ABD'li Perakende Devi Sears Tasfiye Yolunu Seçti
24 dakika önce
– ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding, şirketin CEO'su Eddie Lampert'in 4.6 milyar dolarlık satın alma teklifini redderek, tasfiye yolunu seçti.
– ABD
'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding, şirketin CEO
'su Eddie Lampert'in 4.6 milyar dolarlık satın alma teklifini redderek, tasfiye yolunu seçti.
CNBC'nin haberine göre 68 binden fazla çalışanı olan 125 yıllık şirket, Ekim ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:58 Kaynak: DHA
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