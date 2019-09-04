Son Dakika Haberleri: ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı
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ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı

1 saat önce

ABD'nin en büyük perakende market zinciri Walmart, Teksas ve Dayton'daki saldırılarda 31 kişinin ölmesinin ardından mağazalarında kısa namlulu tabanca ve mühimmat satışını yasakladığını açıkladı.

ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük perakende market zinciri Walmart, Teksas ve Dayton'daki saldırılarda 31 kişinin ölmesinin ardından mağazalarında kısa namlulu tabanca ve mühimmat satışını yasakladığını açıkladı.


Ülke genelinde yaklaşık beş bin şubesi bulunan Walmart, ABD'de silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarınınsa yüzde 20'sini gerçekleştiriyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:08 
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