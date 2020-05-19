ABD'li perakende devlerinden Walmart Kovid-19 sürecinde satışlarını artırdı - Son Dakika

ABD'li perakende devlerinden Walmart Kovid-19 sürecinde satışlarını artırdı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurdu.

ABD'li perakende devlerinden Walmart Kovid-19 sürecinde satışlarını artırdı, System.String[]

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurdu.

Walmart'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının şirketin net satışlarını ve operasyonlarını önemli ölçüde etkilediği bildirildi.

Bu süreçte benzeri görülmemiş bir taleple karşılaşıldığına işaret edilen açıklamada, şirketin ilk çeyrekteki mağaza satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin toplam gelirinin bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 134,6 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Walmart, satışların en çok gıda ve sağlık ürünlerinde arttığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:38 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'li perakende devlerinden Walmart Kovid-19 sürecinde satışlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi

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