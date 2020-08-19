ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 80 arttı - Son Dakika

ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 80 arttı

ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki satışları yüzde 24,3, elde ettiği kar da yüzde 80,3 arttı.

ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 80 arttı, System.String[]

ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki satışları yüzde 24,3, elde ettiği kar da yüzde 80,3 arttı.

Target, mali yılının ikinci çeyreğine denk gelen ve 1 Ağustos itibarıyla biten 3 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Target'ın ikinci çeyrek satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artış gösterdiği bildirildi.

Bu dönemde ABD'li perakende devinin mağaza satışlarının yüzde 10,9 yükseldiği belirtilen açıklamada, dijital satışlarının ise yüzde 195 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Target'ın toplam gelirinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 22,9 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Şirketin net karının ikinci çeyrekte yüzde 80,3 artarak 1,7 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar olan hisse başına net karının ise bu dönemde 3,35 dolar olduğu bildirildi.

"Satışlardaki artış, bu zamana kadar kaydedilen en güçlü yükseliş"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Target Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Brian Cornell, ikinci çeyrekte şirketin satışlarında görülen artışın bu zamana kadar kaydedilen en güçlü yükseliş olduğunu vurguladı.

Target'ın ikinci çeyrek bilançosunun beklenenden iyi gelmesinin ardından şirketin New York borsasındaki hisseleri, borsanın açılışı öncesi yapılan sınırlı işlemlerde yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 80 arttı - Son Dakika Ekonomi
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