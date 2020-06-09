ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü - Son Dakika

ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü

ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü.

ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü, System.String[]

ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü.

Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı. Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.Bu gelişmelere bağlı olarak, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.91 düşüşle 40.43 dolara, Temmuz vadeli Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.36 kayıpla 37.67 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Körfezi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD'li petrolcüler üretime başlayınca fiyatlar düştü - Son Dakika Ekonomi

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