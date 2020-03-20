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ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacağını açıkladı
36 dakika önce
Kovid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sektörü farklı şekilde etkiliyor.
Kovid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sektörü farklı şekilde etkiliyor. Seyahat ve perakende sektörlerinde toplu işten çıkarmalar yaşanırken hazır yiyecek firması Dominos 10 bin işçi alacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:57
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