Son Dakika Haberleri: ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti
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ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti

6 dakika önce

ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti. Minaj, Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ) topluluğuna destek amacıyla sahneye çıkmama kararı aldığını bildirdi

ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti, System.String[]
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Amerikalı rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti.

Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ topluluğuna destek amacıyla konseri iptal ettiğini belirten sanatçı, kararını şu açıklama ile duyurdu Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:52 
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