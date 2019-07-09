ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti
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ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti. Minaj, Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ) topluluğuna destek amacıyla sahneye çıkmama kararı aldığını bildirdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:52
Amerikalı rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti.
Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ topluluğuna destek amacıyla konseri iptal ettiğini belirten sanatçı, kararını şu açıklama ile duyurdu Açıklaması
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