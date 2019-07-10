Son Dakika Haberleri: ABD'li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal
Son Dakika Magazin Haber

ABD'li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal

1 saat önce

ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan'daki konserini iptal etti.

ABD'li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Nicki Minaj, Magazin
ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan'daki konserini iptal etti.

ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da Cidde Dünya Festivali kapsamında vereceği konseri iptal etti. ABD'li sanatçı ABD'li sanatçı Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBT topluluğuna destek amacıyla böyle bir karar aldığını ifade etti. Minaj, konuya ilişkin açıklamasında "Dikkatlice düşündükten sonra Cidde Dünya Festivali kapsamında planlanan konserimi gerçekleştirmeme kararı aldım. Suudi Arabistan'daki hayranlarıma şomu sunmaktan başka bir şey istemezken kadın haklarına, LGBT topluluğuna ve ifade özgürlüğüne destek vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan ünlü sanatçı, söz konusunda daha iyi eğitmek istediğini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkede reform kararının ardından çeşitli atılımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Cidde ev sahipliğinde yapılması planlanan Dünya Festivali de bu reform çabaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir organizasyon.

Cuma günü, ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı, Minaj'a mektup göndererek 18 Temmuz'daki konserini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Vakıf gönderdiği mektubunda, "rejimin parasını kabul etmemesi" tavsiyesinde bulunmuştu. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nicki Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]