ABD'li ressamdan özel çocuklara "sanat terapi"

Dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan çocuklara sanatla terapi uygulayan ABD'li ressam Timothy Lomas, "Ben Buradayım" projesi ile Türkiye 'de devlet koruması ve bakımı altındaki engelli çocuklarla, çeşitli temalarda sanat atölyeleri gerçekleştiriyor."Ben Buradayım" projesi, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Çocukları Eğitim Vakfı (TÜÇEV), The Global Children's Art Programme (GCAP) ve MK San-Art iş birliği ile yapılıyor.Proje nedeniyle Ankara Kütahya ve Uşak 'taki atölye çalışmalarının ardından Muğla 'nın Milas ilçesine gelen Timothy Lomas, ilçedeki Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocuklarla buluştu.Timothy Lomas ve proje yetkilileri, merkezde renkli görüntülerin yer aldığı "deniz" temalı bir sanat atölyesi yaptı. Özel çocuklara, farklı teknikler kullanarak hayal güçleriyle resim yapabileceklerini anlatan Lomas, atölye sonunda çocuklarla denizi betimleyen bir duvar resmi çizdi.Down sendromlu, zeka geriliği gibi rahatsızlıkları bulunan özel çocuklar, resim sanatındaki becerileriyle Lomas'ı ve izleyenleri şaşırttı.Timothy Lomas'ın, geçmiş yıllarda Türkiye'de 3 ayrı sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer aldığını belirten proje koordinatörü Makbule Kalyon, resim sanatını bir araç olarak kullandıklarını ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri için fırsat sunduklarını söyledi.Proje ismindeki "Ben Buradayım" cümlesinin, engelli bireyleri ifade ettiğine dikkati çeken Kalyon, "Engellilerimiz de toplumsal yaşamın içerisindeler. Bu farkındalığı yaratabilmek için herkesin onların burada içimizde olduğunu görmesi gerekiyor. Bu amaçla proje ortaklarımızla ruh birlikteliği yaparak yola çıktık." dedi."İnsanlara yardım etmeyi seçtim"Uluslararası sanat eğitimcisi, Küresel Çocuk Sanat Programı'nın başkanı ve eş kurucusu olan ABD'li ressam, fotoğrafçı, seramik sanatçısı Timothy Lomas, 15 yıl önce Amerika'da yaşarken kendini her anlamda bir çöküş içerisinde bulduğunu ve bu durumdan kurtulmak adına insanlara yardım etmeyi seçtiğini söyledi.İlk olarak tsunami felaketiyle sarsılan Tayland 'a gittiğini anlatan Lomas, burada gündüzleri insanların kalabilmesi için ev inşa ettiğini, geceleri ise doğal afetten etkilenen çocuklara resim yaptırarak onları resimle hayata bağlamaya çalıştığını anlattı.Tayland'ın ardından savaş, doğal afet mağduru ve dezavantajlı bireylere ulaşmak için Nepal 'e, Hindistan 'a, Kamboçya 'ya ve birçok Afrika ülkesine gittiğini belirten Lomas, şöyle konuştu:"Burada çizginin altında kalmış bireylerle sanat atölyesi yapıyoruz. Bu çalışmalarla yaratıcılığı ve kültürel değişimi sağlayarak, engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmelerini amaçlıyoruz. Her yerde oraya özgü temalar seçiyoruz ve bugün deniz temasıyla resim yaptık. Çocukların enerjisi bana da güç veriyor."Lomas, bu tür projelere destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.