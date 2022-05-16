ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti - Son Dakika
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ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti

16.05.2022 22:28
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

CDC tarafından hazırlanan ölüm belgesi verilerine dayandırılan bilgiye göre, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2,5 yılda ölen ABD'lilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarının 900 bin rakamının görülmesinden 1 milyon sınırına ulaşmasına kadar yaklaşık 3 aylık bir zaman geçtiği belirtildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının ise Aralık 2020'de Kovid-19 aşılarının kullanıma sunulmasından sonra gerçekleştiği kaydedildi.

ABD'de, "sağlık sisteminin bozulması sonucu" doğrudan veya dolaylı olarak Kovid-19 nedeniyle kaybedilen hayatların gerçek sayısının "çok daha yüksek" olduğuna inanılıyor.

Sağlık uzmanları uzun süredir Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi yerlerdeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olduğundan şüphelense de ABD, herhangi bir ülkenin bildirilen en yüksek Kovid-19 ölüm oranına sahip.

Ocak 2021'de günde yaklaşık 3 bin 400 can kaybının kaydedildiği ABD'de, hala günde 300'e yakın kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybediyor. Vakalar ise son 2 haftada yüzde 60'tan fazla artarak günde 86 bine ulaşmış durumda.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti - Son Dakika


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