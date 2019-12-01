Son Dakika Haberleri: ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek
Son Dakika Güncel ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek - Son Dakika

ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek

6 saat önce

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyleyecek.

ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek, System.String[]

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyleyecek.

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak 10 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılacak. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda saat 14.00'te başlayacak törende Miles, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyleyecek. Geçen yıl Müslüman olan Miles, Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalarına başlamıştı.

'İLAHİ SÖYLEMEK RUHANİ VE MİSTİK YANIM'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına gidip Mehmetçiğe olan desteğini de gösteren Della Miles, "Bu ülkenin her köşesi cennet. İnsanları mükemmel ve maneviyatta da büyük hazineleri var. Bu hazinelerden biri de Mevlana ve onun felsefesidir. İşte bu felsefe ve inanç beni mistik müzikle buluşturdu. İlahi söylemek ruhani ve mistik yanım. Bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Soul rock müzik ise benim vazgeçemeyeceğim sanatım. Mistik bir paylaşımla 10 Aralık'ta bir sürpriz yapacağım. Soul rock konserlerimse hız kesmeden devam edecek" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı
Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti. ABD bayrağının önünde yarı çıplak poz veren Didem Soydan'dan eleştirilere sert cevap Nagehan Şaşmaz'ın "Amerikalı bir kadınla evli" dediği Necati Şaşmaz'dan iddialara belgeli yalanlama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 18:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]