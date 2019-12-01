ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyleyecek.

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak 10 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılacak. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda saat 14.00'te başlayacak törende Miles, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyleyecek. Geçen yıl Müslüman olan Miles, Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalarına başlamıştı.

'İLAHİ SÖYLEMEK RUHANİ VE MİSTİK YANIM'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına gidip Mehmetçiğe olan desteğini de gösteren Della Miles, "Bu ülkenin her köşesi cennet. İnsanları mükemmel ve maneviyatta da büyük hazineleri var. Bu hazinelerden biri de Mevlana ve onun felsefesidir. İşte bu felsefe ve inanç beni mistik müzikle buluşturdu. İlahi söylemek ruhani ve mistik yanım. Bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Soul rock müzik ise benim vazgeçemeyeceğim sanatım. Mistik bir paylaşımla 10 Aralık'ta bir sürpriz yapacağım. Soul rock konserlerimse hız kesmeden devam edecek" dedi.